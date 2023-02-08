Haluk Levent Hatay'dan telefon operatörlerine seslendi! "Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim"

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya, Adana, Diyarbakır'da büyük yıkıma sebep oldu. Yürekleri dağlayan anların yaşandığı bölgelerde telefonlar çekmiyor. Günlerdir iletişim sorunlarının yaşandığı Hatay'da olan Haluk Levent sonunda isyan etti.

Haluk Levent paylaşımında "Telefon operatörleri! Bu 3. gün... Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!" diyerek isyan etti.



