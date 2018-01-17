Haluk Levent için karar verildi

Beraatine ilişkin açıklama yapan Haluk Levent, "Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyordum. Çünkü, özellikle o dönemdeki soruşturmanın savcısının beni görmek istemeyişi zaten kafadan kumpas gibi bir sos gibi koyulmasının bir nevi ifadesi gibi geliyor bana" diye konuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar Mehmet Selçuk Güleçlier ve Hasan Hüseyin Tilki ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Rıza Garan, Recep Demir ve avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı Bayram Kapucu, esasa ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Hakan Çınar'ın yargılama sırasında hayatını kaybettiği bu nedenle hakkındaki davanın düşürülmesine, diğer tüm sanıkların ise "silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmaya veya kurulan örgüte üye olmak" suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık Haluk Levent'in tüm suçlardan beraati yönünde karar verilmesi de istenen mütalaada, sanık Sami Aksel hakkında "Tehdit", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Yağma" suçlarından, sanık Ecevit Alaçayır ise "Yağma" ve "Ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Savcılık mütalaasında, diğer 10 sanık hakkında da benzer suçlarından hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık ve avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulundu. Haluk Levent'in avukatı Meltem Deniz Yeğen de söz alarak, müvekkili yönünden savcılığın mütalaasına katıldıklarını ve beraatine karar verilmesini istedi.