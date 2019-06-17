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Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 17.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Haluk Levent'in desteğiyle barınağa yerleştirilen boğa Ferdinand baba oldu. Levent, "Babalar Günü'nde dede oldum" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu

Geçen Kurban Bayramı'nda son anda kesilmekten kaçan ve şarkıcı Haluk Levent'in desteği ile AHBAP Platformu tarafından İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilen fenomen boğa Ferdinand, 'baba' oldu. Sağlığına kavuştuktan sonra huzurlu bir yaşam süren Ferdinand, Kemalpaşa'da bulunan barınağa kendisiyle aynı tarihlerde giriş yapan 'Yıldız' isimli inekten bir buzağı sahibi oldu.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ
16 Haziran Babalar Günü'nde dünyaya gelen buzağı, barınakta büyük bir sevince neden oldu. Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile buzağının adını 'Ferdi' koyduğunu ilan ederek, "Babalar Günü'nde dede oldum" dedi. Boğa Ferdinand'a Babalar Günü hediyesi olan buzağı, ailesi ile beraber Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda yaşamına devam edecek.

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"HALUK LEVENT'E SÜRPRİZ OLDU"
Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın sahibi Sibel Çakır, "İnek Yıldız, Ferdinand ile aynı tarihlerde çiftliğe giriş yapmıştı. 4- 5 ay sonrasında gebe olduğunu anladık ve geldiğinde gebe miydi acaba diye düşündük. Ferdinand'ın geldiğinde hasta olduğunu düşündüğümüzden öyle bir ihtimal görmemiştik. Daha sonra Ferdinand'ın yavrusu olduğu anlaşıldı ve dün Babalar Günü'nde gerçek tüm şirinliği ile ortaya çıktı. Ferdinand'a Babalar Günü hediyesi oldu. Yıldız'ın gebe olduğunu Haluk Levent'e söylememiştik. Dün buzağı doğduğunda söyledik, ona da sürpriz oldu. Bu Ferdinand'ın ilk ve son kaçamağı oldu. Artık ayrı meraya ve ahıra girecek" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent boğa ferdinand

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