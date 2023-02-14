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Haluk Levent kaza mı geçirdi? Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde olan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent sağlık durumu nasıl?

14.02.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent ile ilgili son dakika haberinin ardından ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oldu. AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Konuya dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Haluk Levent kaza mı geçirdi? Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde olan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent sağlık durumu nasıl?

Haluk Levent trafik kazası geçirdi. Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybı sayısı 31 bin 947'ye yükseldiği açıklanırken ünlü sanatçı Haluk Levent'in sağlık durumu da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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HALUK LEVENT KAZA MI GEÇİRDİ?

Günlerdir afet bölgeleri için çalışan Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken kaza yaptı.

Haluk Levent'in sağlık durumu merak edilirken gelen ilk haberlere göre durumu iyi. Şarkıcıya ilk müdahale yapıldı ve boyunluk takıldı.

HALUK LEVENT'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

AHBAP Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi.

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HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana Yüreğir'de doğan Haluk Levent, Türkiye'nin sevilen rock müziği sanatçılarından biridir. Gerçek adı Haluk Levent Acil'dir. Haluk Levent 9 kardeşten 8.sidir. Levent ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını söylemektedir. İlkokula Sabancı İlköğretim Okulu'nda başlayan Levent, liseyi ise Adana Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Haluk Levent'in üniversite hayatı ise sırasıyla; Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe olarak bilinmektedir. Üniversite hayatında istikrarsız devam etmesinin nedeninin ailesinin maddi imkanlarından dolayı olduğu bilinmektedir.

Bir süre sınavlarla devam eden hayatında ticaretle de uğraşan Levent, ticarette başarısız olunca Adana'dan ayrılmış ve sokaklarda müzik yapmaya başlamıştır. Haluk Levent'in ilk albümünün 'Yollarda' olmasının sebebi de o dönemlerden dolayıdır.

Ağustos 1997'de cezaevine girdi. Yaklaşık on yıldır kurtulamadığı ticari bir dava yüzünden 9 ay cezaevinde kaldı.

Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Cezaevinden çıktıktan sonra vatani görevini yerine getirmek için askere gitti.

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