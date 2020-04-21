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Haluk Levent, koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 19:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir doktor son mesajında çocuklarına sahip çıkılmasını istedi. Bu olaya sessiz kalamayan Haluk Levent ise ailenin yanına giderek vefat eden doktorun iki kız çocuğuna eğitimleri boyunca burs vereceklerini söyledi.

Haluk Levent, koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek

Yeni tip koronavirüs salgınında en ön safta mücadele veren Dr. Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son mesajında kızlarına sahip çıkılmasını isteyen Kalaycı'nın kızlarına ünlü şarkıcı Haluk Levent sahip çıktı.

"İKİ KIZIMIZIN BURSLARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla takdir toplayan Haluk Levent, hayatını kaybeden Yavuz Kalaycı'nın ailesiyle buluştu. Bu haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" dedi.

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BABASI VE ANNESİ DE KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 56 yaşındaki iki çocuk sahibi Kalaycı 10 gün boyunca uyutuldu ve bu süre içerisinde babası ile annesini Kovid-19 nedeniyle kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent, koronavirüs, AHBAP,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İyilik meleği yine iş başında bu dünya dönüyorsa senin gibi iyi insanların hatırına dönüyor merhametli yüreği temiz insan aldığın bu dualarla kesin cennetliksin Allan senden razı olsun sırtın hiç bir zaman yere gelmesin haluk levent
helal olsun devletin yapamadini tek basina bu adam yapiyor
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