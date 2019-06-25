Ünlü sanatçı Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle birlikte ülkenin dört bir yanında yardımlara devam ediyor.
Haluk Levent, skolyoz hastası olan bir kız çocuğunun ameliyatı için uğraşıyor. Skolyoz hastası Funda için 6 aydır hastane hastane koşturduklarını söyleyen Levent, 350 bin TL tutan masraflar için de Valilik onaylı yardım kampanyası açtıklarını duyurdu. "Yoruldum" diyerek yaşadıklarını anlatan Haluk Levent Twitter'da yaptığı paylaşımlarda, bu kadar uğraşmalarına rağmen şevklerini kıranlar olduğunu söyledi.
Ünlü sanatçı paylaşımında şunları yazdı:
"Yoruldum çünkü hakikaten bazen 'Ne yapıyorsun Haluk' diyorum ama olmuyor. Arkadaşlar skolyoz hastası Funda için 6 aydır koşturuyoruz . 6 aydır dile kolay. Neredeyse bütün uzmanlara gösterdik. Ölüm kalım meselesi bir durumda. 2 kez Florence Nightingale’ye pazarlık için gittim.
Ameliyatı çok çok masraflı. Ameliyatı yapacak doktor ve asistanları ile bayağı görüştüm. Kızımız daha önce 8 kez operasyon yaşamış. Yaşatmak hayata döndürmek için koşturuyoruz. Tek seçenek kaldı. Ve götürdüğümüz kimi doktorlar 'Yapamayız masada kalır' dediler. Ama umut!
Sonunda bir umutla ameliyat ettireceğiz. Valilik iznimiz de var. Ama yorumlarda herkes doktor herkes bu işi biliyor. Ve zan altında kalıyoruz. Yorum yazan birkaç doktoru aradık “aaa öylemi hımm” dediler. Şevkimiz kırılıyor. Lütfen sadece o hastalıkta uzman olanlar DM atsın. Olur olmaz 'Şurada amcamı tedavi ettirdik orası iyi' demekle olmuyor. Bırakın şu parayı toplayalım hastaneye valilik yoluyla teslim edelim. Bu şekilde yorumlar geldikçe bağış yapacak dostlarımız tereddütte kalıyor. Lütfen
Şevkimin kırıldığı tek durum bu. Son Emar raporunda eğim derecesi yüzde yüz. Skolyoz’un binbir durumu var. 6 aydır hastane hastene koşturduk. İki kez İstanbul’da misafir ettik.
Yani twitin altına “şurda bir doktor var o ucuza yapıyor” demekle olmuyor be canlarım olmuyor!"
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