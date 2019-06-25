Ünlü sanatçı Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle birlikte ülkenin dört bir yanında yardımlara devam ediyor.

Haluk Levent, skolyoz hastası olan bir kız çocuğunun ameliyatı için uğraşıyor. Skolyoz hastası Funda için 6 aydır hastane hastane koşturduklarını söyleyen Levent, 350 bin TL tutan masraflar için de Valilik onaylı yardım kampanyası açtıklarını duyurdu. "Yoruldum" diyerek yaşadıklarını anlatan Haluk Levent Twitter'da yaptığı paylaşımlarda, bu kadar uğraşmalarına rağmen şevklerini kıranlar olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı paylaşımında şunları yazdı:

"Yoruldum çünkü hakikaten bazen 'Ne yapıyorsun Haluk' diyorum ama olmuyor. Arkadaşlar skolyoz hastası Funda için 6 aydır koşturuyoruz . 6 aydır dile kolay. Neredeyse bütün uzmanlara gösterdik. Ölüm kalım meselesi bir durumda. 2 kez Florence Nightingale’ye pazarlık için gittim.

Ameliyatı çok çok masraflı. Ameliyatı yapacak doktor ve asistanları ile bayağı görüştüm. Kızımız daha önce 8 kez operasyon yaşamış. Yaşatmak hayata döndürmek için koşturuyoruz. Tek seçenek kaldı. Ve götürdüğümüz kimi doktorlar 'Yapamayız masada kalır' dediler. Ama umut!