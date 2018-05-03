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Haluk Levent sosyal medyadan isyan etti! 'Dokuz üniversite beni sakıncalı buldu. Ahh rektörler'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

Üniversitelerde bahar şenliklerinin başlamasıyla birlikte Haluk Levent'e de konseR teklifleri yağdı. Ancak Haluk Levent, dokuz üniversitenin yönetimi tarafından kendisinin 'sakıncalı' bulunduğunu duyurdu. Duruma esprili bir dille isyan eden ünlü şarkıcı, 'Ulen benim neyim sakıncalı. Neden korkuyorsunuz' diye sordu.

Haluk Levent sosyal medyadan isyan etti! 'Dokuz üniversite beni sakıncalı buldu. Ahh rektörler'

Haluk Levent, Twitter hesabından ilginç bir bilgi paylaştı. Bahar şenlikleri kapsamında kendisine 14 üniversiteden konser isteğini geldiğini duyuran Levent, ancak dokuz üniversitenin yönetimi tarafından kendisinin sakıncalı bulunması dolayısıyla konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

'REKTÖRLER AHH REKTÖRLER'
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Az önce rapor geldi. 14 Üniversite'nin bahar şenliği isteği gelmiş. Üç'üne tarih uymamış. İki üniversite kabul etmiş. Dokuz üniversite yönetimi "sakıncalı" bulmuş. Rektörler ahh rektörler. Ülen benim neyim sakıncalı? Oportünist herifin tekiyim ben. Ne diye korkuyonuz?' notunu düştü.

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