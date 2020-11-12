MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent’ten ‘Eyşan’ çıkışı! Sosyal medyadan mesajlarını paylaştı!

Haluk Levent’ten ‘Eyşan’ çıkışı! Sosyal medyadan mesajlarını paylaştı!

12.11.2020 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Haluk Levent’ten ‘Eyşan’ çıkışı! Sosyal medyadan mesajlarını paylaştı!

Kanal D’nin sevilen yapımı Sadakatsiz ünlü şarkıcı Haluk Levent’e Ezel dizisini hatırlattı. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere’nin 2009 yılında rol aldığı Ezel dizisine gönderme yapan Haluk Levent, sosyal medya hesabından ‘Eyşan’ diyerek ünlü isme seslendi.

Çarşamba gecelerine damga vuran Sadakatsiz dizisi ünlü şarkıcı Haluk Levent’i de etkisi altına almayı başardı. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin paylaştığı Sadakatsiz dizisinde işlenen ihanet konusu Haluk Levent’i geçmişe götürdü. Başarılı şarkıcı 2009-2010 tarihleri arasında yayınlanan Ezel dizisinde Cansu Dere’nin canlandırdığı Eyşan karakterini hatırlattı.

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından Haluk Levent Twitter hesabından “Eyşan” notuyla bir paylaşıma imza attı. Takipçilerini şaşırtan paylaşımın ardından Haluk Levent yakın çevresinden gelen mesajları paylaştı. Haluk Levent'in eğlenceli paylaşımına adeta yorum yağdı.

Sadakatsiz geceye damga vurdu... 11 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Sadakatsiz geceye damga vurdu... 11 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

‘SON TWEET’İ SİZ Mİ ATTINIZ?’

haluk levent eyşan

Haluk Levent’in Twitter hesabından yaptığı ‘Eyşan’ paylaşımı yakın çevresini de şaşırttı. Başarılı sanatçı Tweet’i gördükten sonra arkadaşlarından gelen mesajları da sosyal medya üzerinden paylaştı.

haluk levent

Haluk Levent gönderisine, “Eyşan diye attığım Tweet sonrası ‘Ahbap’ ekibiminden gelen mesaj...” notunu ekledi. Haluk Levent’in paylaşımı takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Doğum günü partisinden paylaştı!Doğum günü partisinden paylaştı!
Aşk hayatı gündemde! Kimlerle sevgili oldu?Aşk hayatı gündemde! Kimlerle sevgili oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın güne düşüşle başladı...

Altın güne düşüşle başladı...

Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor

Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Diğer Haberler

Tolga Karel kendisiyle 'kamyoncu' diyerek dalga geçen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

Şevval Sam’dan doğum günü teşekkürü! ‘Büyük sevgiyle'...

Doğum günü partisinden paylaştı!

Tolgahan Sayışman yeni işini duyurdu! Sektör değiştirdi

Set yoğunluğu yormuş! Sektör değiştirdi

Johnny Depp hayranları Amber Heard'ü hedef aldı! 'Kadrodan çıkarın'

Ortalık karıştı! Olay tepki gündem oldu

Koronavirüsü atlatan Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler evlilik kurallarını açıkladı! ‘Hata yaparsan...’

Tektaşlı gönderme! ‘Hata yaparsan...’

Zara McDermott ve Chloe Ferry kırmızı iç çamaşırlarıyla yeni yıl havasına girdi

Ünlü isimler kırmızı iç çamaşırlarıyla poz verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.