Haluk Levent’ten ‘Eyşan’ çıkışı! Sosyal medyadan mesajlarını paylaştı!

Çarşamba gecelerine damga vuran Sadakatsiz dizisi ünlü şarkıcı Haluk Levent’i de etkisi altına almayı başardı. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin paylaştığı Sadakatsiz dizisinde işlenen ihanet konusu Haluk Levent’i geçmişe götürdü. Başarılı şarkıcı 2009-2010 tarihleri arasında yayınlanan Ezel dizisinde Cansu Dere’nin canlandırdığı Eyşan karakterini hatırlattı.
Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından Haluk Levent Twitter hesabından “Eyşan” notuyla bir paylaşıma imza attı. Takipçilerini şaşırtan paylaşımın ardından Haluk Levent yakın çevresinden gelen mesajları paylaştı. Haluk Levent'in eğlenceli paylaşımına adeta yorum yağdı.
Haluk Levent’in Twitter hesabından yaptığı ‘Eyşan’ paylaşımı yakın çevresini de şaşırttı. Başarılı sanatçı Tweet’i gördükten sonra arkadaşlarından gelen mesajları da sosyal medya üzerinden paylaştı.
Haluk Levent gönderisine, “Eyşan diye attığım Tweet sonrası ‘Ahbap’ ekibiminden gelen mesaj...” notunu ekledi. Haluk Levent’in paylaşımı takipçilerini gülümsetmeyi başardı.
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