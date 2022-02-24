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Haluk Levent Tüdanya için yardım istedi! "Evi oturulamaz halde"

24.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla hafızalara kazınan Tüdanya kanserle savaşıyor. Haluk Levent arabeskin altın çağını yaşadığı döneme damga vuran Tüdanya için kötü haberi verip yardım istedi.

Haluk Levent Tüdanya için yardım istedi! "Evi oturulamaz halde"

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla hafızalara kazınan Tüdanya için harekete geçti. Sağlık sorunları yaşayan ve gırtlak kanseriyle savaşan Tüdanya hakkında kötü haberi veren Levent yardım istedi.
Twitter hesabından yardım kampanyası başlattığını duyuran Levent, şu mesajı paylaştı:

"Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi."

Ekran Alıntısı

Şarkıcılık kariyerinin ilk yıllarında Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te ilk kaseti 'Sıra Dağlar' ile 650 binlik satış rakamına ulaştı. Ardından gelen 'Azap' daha başarısız olsa da 1986'da üçüncü albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ise korsanlar hariç iki milyon sattı.

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