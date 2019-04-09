Haluk Şahin: Aslan payı Ünal hocanın

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, takımdaki mevcut iyi durumda aslan payının teknik direktör Ünal Karaman'a ait olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında iyi futbol ortaya koyarak 4-1'lik sonuçla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Daha önce de söyledikleri gibi "zorluk yılı" olarak görülen bu sezonda oyuncuların büyük bir özveri örneği ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli bir adım attıklarını anlattı.

Trabzonspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşın kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın çok büyük gayretle bu sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımda huzur ve güven varsa, başarı da gelir. Oyunculara karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyor, getirmeye de devam etmek için gayret gösteriyoruz. Şu anda bulunduğumuz yeri de yaşadığımız birçok sıkıntıyı dikkate aldığımızda başarı olarak görüyoruz. Bizim 12. gücümüz taraftarımız, 13. gücümüz hırs, 14. gücümüz mücadele ve arkadaşlık. Mutlu bir takımımız, aile ortamımız, arkadaşlığımız var. Bunda da aslan payı Ünal hocanındır."