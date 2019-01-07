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Hamalı elektrik çarptı, matematik dahisi oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 07.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 19 yaşındayken elektrik akımına kapılan Abdüsselam Çiçekçi, bir anda matematik dahisi oldu! Şimdilerde 'Dünyayı altüst edecek bir projem var' diyen Çiçekçi'nin matematik teorisini üniversite öğretim üyeleri de onayladı.

Ortaöğretim mezunu olan Çiçekçi, elektrik akımına kapıldıktan sonra daha önce hiç ilgilenmediği matematik soruları üzerine çalışma yapmaya başladı. Kısa süre sonra ise çalışmalarını bir projeye dönüştürdü. İşte o ilginç olayın detayları...

Şanlıurfa'da inanılmaz olay

Şanlıurfa’da sıradışı bir olay yaşandı. Hamallık yaparken elektrik çarpan genç hiç ilgisi yokken bir anda matematik dahisi oldu. Kendisini 3 yıl boyunca matematiğe veren Abdüsselam Çiçekçi, 'dünyayı altüst edecek bir projem var' diyerek ortaya çıktı. Çiçekçi'nin ortaya attığı metamatik teorisini üniversite öğretim üyeleri de onayladı. İşte Urfa'da herkesin dilinde olan hamalın hikayesi:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Abdüsselam Çiçekçi, babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalıştığı sırada yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak yaralanan Çiçekçi, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından normal hayatına devam eden genç, hayatının tamamen değiştiğini belirterek, sözel öğrencisi olmasına rağmen daha önce hiç ilgilenmediği matematikle uğraşmaya başladığını söyledi.
Elektrik akımına kapıldıktan sonra hiç ilgilenmediği matematik üzerine çalışmalar yapmaya başladığını ifade eden ortaöğretim mezunu Abdüsselam Çiçekçi, kendisindeki değişimi şöyle anlatıyor- “Hafta sonları günde 17 saat babamın iş yerinde çalışıyorum. 2016 yılının 12 Eylül Pazar günü bana elektrik çarptı. Tam 38 bin volt.

'BÜYÜK BİR MATEMATİK TEORİSİ BULDUM'

'BÜYÜK BİR MATEMATİK TEORİSİ BULDUM'
Elektrik çarptıktan sonra tamamen matematiğe yöneldim. Hem iş yerinde hamallık yapıyorum hem de matematik teorisiyle uğraşıyorum. 3 yıl boyunca yapmış olduğum çalışmalardan sonra büyük bir matematik teorisi buldum. İspatını da matematik uzmanlarıyla birlikte yaptık, noterde tasdikledik.

PROFESÖR DE DOĞRULADI

PROFESÖR DE DOĞRULADI
Daha sonra Gaziantep'e de gittim, oradaki profesörlerle konuştum. Dedim bu teori daha önce bulunmuş mu bulunmamış mı diye soruşturdum. Dediler bulunmamış. Bana elektrik çarptıktan sonra kafam çalışmaya başladı. Bu sanayi elektriği 38 bin volttur. Bana çarptıktan sonra benim hayatım tamamen değişti. Ondan sonra matematiğe yöneldim. Ajitasyon yapmak istemiyorum, sadece bana sahip çıkmalarını istiyorum.

DÜNYAYI ALTÜST EDECEK PROJEM VAR

DÜNYAYI ALTÜST EDECEK PROJEM VAR
Benim büyük bir projem daha var. Dünyayı alt üst edebilecek bir projem var. 8 yıldır bu projenin üzerinde çalışıyorum. Bu projeyi benden başka hiçbir insanoğlu bilmiyor. Bu projeyi gerçekleştirmek için devletten yardım istiyorum”.

ELEKTRİK ÇARPINCA HESAPLARI KAFADAN YAPMAYA BAŞLADI

ELEKTRİK ÇARPINCA HESAPLARI KAFADAN YAPMAYA BAŞLADI
Baba Cezayir Çiçekçi ise oğlunun elektrik akımına kapılmasının ardından matematikle uğraşmaya başladığını belirterek, “Oğlum Abdüsselam Çiçekçi 3 yıl önce elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasından sonra bizim hesap makinesi ile yaptığımız hesapları oğlum kafadan yapmaya başladı. Biz makine kullanmadan oğlum hesap bu kadardır, diyor. Elektrik çarpmasından sonra hayatı tamamen değişerek matematiğe yöneldi” şeklinde konuştu.
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü öğretim görevlisi Dr. Kemal Toker, ortaokul mezunu Abdüsselam Çiçekçi'nin yüksek lisans konusu olan bir önermenin sonucunu bulduğunu belirtti. Toker, şunları söyledi:

ÖNERMESİ DOĞRU

ÖNERMESİ DOĞRU
“Arkadaşımızın burada çabası büyük. Çünkü orta öğretim mezunu olmasına rağmen yükseköğretimdeki bir önermenin sonucunu kendi çabasıyla, kendi gayretiyle elde etmiştir. Bundan dolayı önemli bir çabadır, başarılarının devamını diliyorum. Bu anlamda çalışmalarına devam etmesini istiyorum. Yapacağı çalışmaları getirirse bizde tabi ki destekleriz. Elektrik çarpmasından sonra kendilerinin matematiğe yönelmesi de oldukça güzel bir durum”.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa hamal

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