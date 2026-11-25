ABD'nin Güney Carolina eyaletinde faaliyet gösteren PuckerButt Pepper Company'nin kurucusu Ed Currie, YouTube'da yayınlanan Hot Ones programına katılarak Guinness ödülünü aldı ve geliştirdiği yeni biber çeşidini dünyaya tanıttı.

ACILIK SEVİYESİ 2 MİLYON 693 BİN BİRİM

Guinness yetkilileri, Pepper X'in acılık derecesini belirlemek için 1912 yılında geliştirilen Scoville ölçeğini kullandı. Bu ölçek, biberlere acılık veren kapsaisinoid adı verilen kimyasal bileşiklerin yoğunluğunu esas alıyor. Pepper X'in ortalama acılık seviyesi 2 milyon 693 bin Scoville Acılık Birimi (SHU) olarak ölçüldü.

Karşılaştırma yapmak gerekirse jalapeno biberinin acılık seviyesi 2 bin ile 8 bin, serrano biberinin ise 10 bin ile 23 bin Scoville birimi arasında değişiyor. Yine Currie tarafından geliştirilen önceki rekortmen Carolina Reaper'ın ortalama acılık seviyesi ise 1 milyon 640 bin Scoville birimi olarak biliniyor.

YEDİĞİNDE TÜM VÜCUDU TEPKİ VERMEYE BAŞLADI

Pepper X'i bütün olarak yediğinde yaşadıklarını anlatan Currie, ilk anda son derece yoğun bir yanma hissinin ortaya çıktığını belirtti. Currie, "Hemen yoğun bir yanma başlıyor. Ardından kafanızda 'Eyvah, neler oluyor?' gibi bir his oluşuyor. Sonra vücudunuz tepki vermeye başlıyor. Bunu kollarınızda ve göğsünüzde hissediyorsunuz" dedi.

Pepper X'in Carolina Reaper gibi başlangıçta boğazda belirgin bir yanmaya neden olmadığını söyleyen Currie, bu hissin daha sonra ortaya çıktığını ifade etti.

ACILIĞININ SIRRI ÇEKİRDEKLERİNDE DEĞİL

Yaygın inanışın aksine biberin acılığının büyük bölümü çekirdeklerinde değil, çekirdeklerin tutunduğu beyaz renkli iç dokuda bulunuyor. Plasenta olarak adlandırılan bu bölüm, acılığa neden olan bileşiklerin yoğunlaştığı alan olarak biliniyor.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Pepper X'in dış yüzeyindeki girintili ve çıkıntılı yapı, söz konusu dokunun gelişmesi için daha fazla alan sağlıyor. Currie, ekibiyle birlikte Pepper X'in özelliklerini yaklaşık 10 yıl önce istikrarlı hale getirdiklerini söyledi.

Ancak daha önce geliştirdiği Carolina Reaper'ın acılık rekorunu başka bir biber kıramayınca Pepper X'i tanıtmak için beklediklerini belirtti. Pepper X, Ekim 2023'te Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en acı biberi olarak tescillendi.