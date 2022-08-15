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  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi! "Çok değişmişsiniz"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi! "Çok değişmişsiniz"

15.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kimliğiyle tanınan Selen Görgüzel, yönetmen Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra magazin gündeminde ve sosyal medyada sıklıkla konuşuldu. Şimdilerde iddialı pozlarıyla öne çıkan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi! "Çok değişmişsiniz"

Selen Görgüzel cesur paylaşımlarıyla ilgi görüyor. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Bunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

43 yaşındaki Selen Görgüzel hem açıklamaları hem de pozlarıyla gündemde sık sık yer alıyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde yatak odası pozuyla bir hayli konuşulmuştu.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Şimdi de mini şortlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

O poza, "Çok değişmişsiniz", "Çılgın kadın Selen hanım" gibi yorumlar geldi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

"GÜZEL BİR HABER VEREBİLİRİM SİZE"

İlişki durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Görgüzel, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere. Yeni bir sürpriz, yeni bir güzel haber verebilirim size. Yeni bir heyecanım var" dedi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel
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