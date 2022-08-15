Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel süper mini şortuyla poz verdi! "Çok değişmişsiniz"

Selen Görgüzel cesur paylaşımlarıyla ilgi görüyor. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Bunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

43 yaşındaki Selen Görgüzel hem açıklamaları hem de pozlarıyla gündemde sık sık yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yatak odası pozuyla bir hayli konuşulmuştu.

Şimdi de mini şortlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

O poza, "Çok değişmişsiniz", "Çılgın kadın Selen hanım" gibi yorumlar geldi.

"GÜZEL BİR HABER VEREBİLİRİM SİZE"

İlişki durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Görgüzel, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere. Yeni bir sürpriz, yeni bir güzel haber verebilirim size. Yeni bir heyecanım var" dedi.





