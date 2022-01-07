Hamile erkek, aile hayatını ve gebelik dönemini anlattı! “Doğum büyük bir şoktu”

Hamile bir adam sadece teke gecelik ilişkisinin sonucunda hayatının tamamen değiştiğini ifade etti. Hamile kaldığını öğrendiğinde cinsiyet değiştirme prosedürleri nedeniyle testeron ve östrojen tedavisi gören Schade’nin hormon yüklemelerine ara verildi. Pandemi döneminde hamileliğin ruh sağlığını korumasına yardımcı olduğunu dile getiren Schade, “Uzun yıllar boyunca cinsiyet kimliğimle mücadele etmiştim. Ancak kendi ailemi kurmaktan heyecan duyduğumu fark ettim.” dedi.

“EŞİM VE BEBEĞİMLE MUTLUYUM”

Bebeğini kucağına aldıktan sonra hayatındaki pek çok noktanın değiştiğini belirten Schade, Ronan adını verdiği bebeği ve şimdiki eşi Jordan ile mutlu bir aile kurduklarını söyledi. Hamile kaldığında testosteron jeli ve östrojen blokları kullandığı söyleyen Schade, “Çok nadir görülen bir durumdu. Hamile kalacağımı hiç düşünmemiştim. 2019-2020 yılları arasında zor zamanlar geçiriyordum.Jordan’dan önceki eşimden boşandığım için zor zamanlardı. Sadece tek gece hiç tanımadığım biriyle birliktelik yaşadım ve hayatımın en büyük sürprizi karşıma çıktı” dedi.

Hamile olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığının arttığını belirten Schade, “Büyük bir şoktu. Ancak disfori ve tıbbi risklerle mücadele etmeme rağmen karnımın büyüklüğüne aşık oldum. Hamileliğim beni biraz zorladı” diye konuştu.

“DOKTORLAR DOĞUMA GİRMEK İSTEMEDİ”

Hamileliğinin zorlu geçtiğinden ve eşi Jordan’ın kendisine büyük destek olduğundan söz eden Schade, “Hamile olduğumu ilk öğrendiğimde tıbbi gözetim için doktor aramaya başladım. Kimse benimle ilgilenmek istemedi. Çok riskli bir vaka olduğum için doğum sırasında yaşabilecek komplikasyonların yüksekliğinden söz ettiler” dedi.

Zorlu geçen hamilelik ve doğum serüveninden sonra bebeğini kucağına alan Schade, şimdi eşi ve kızıyla beraber mutluluklarını sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla gösteriyorlar. Kendisini eleştirenlere kulak asmadığını belirten Schade, artık hayatının tamamlandığını ve eksik hiçbir parça kalmadığını söyledi.



