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Hamile kardeşi için isim listesi hazırladı, aile birbirine girdi! Bebeğine öyle bir isim koydu ki...

Hamile kız kardeşi için şaka amaçlı hastalık ve ilaç isimlerinden oluşan isim listesi hazırlayan bir biyoloji öğrencisi hazırladığı listeyle aileyi birbirine düşürdü. Sonunda bebeğe koyulan isim ise herkesi şoke etti.

Hamile kardeşi için isim listesi hazırladı, aile birbirine girdi! Bebeğine öyle bir isim koydu ki...

ABD'de 20 yaşındaki bir biyoloji öğrencisi, hamile hemşire kız kardeşine kız isimlerinin olduğu bir liste hazırladı. Liste iki kız kardeş arasında tartışmaya neden oldu.

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Listede ilaç isimleri, hoş olmayan hayvanlar ve viagra, fıtık, listeria, salmonella gibi enfeksiyon isimleri yer alıyordu. Hazırladığı bu ilginç liste, aile bireyleri arasında da tartışmaya neden oldu.

ENFEKSİYON İSMİ KOYDU

İsim listesi şaka amaçlı hazırlanmış olsa d bebeğine isim arayan anne, bebeğinin ismini "Malassezia" yani yaygın bir mantar enfeksiyonunun adını koyacağını açıkladı.

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"Kız kardeşimin ve benim genetik olarak yatkın olduğumuz bir hastalık. İkimizin de hayatımız boyunca birkaç kez geçirdiğimiz bir hastalık. Kızının da bir gün mutlaka yakalanacağı kesin!" dedi. Bu ismi koyduğuna şaşıran kardeş "Ona bu ismin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu ismi seçmesine çok şaşırdığımı söyledim" ifadelerini kullandı ve kardeşiyle konuşmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek hamile
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