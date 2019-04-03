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Hamile köpek doğum sırasında mucizeyi yaşadı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Sokakta bulduğu hamile köpeği eve getirdi köpek doğuma başlayınca gözlerine inanamadı.

Hamile köpek doğum sırasında mucizeyi yaşadı!

Az sonra okuyacaklarınız Maria ismindeki zavallı bir köpeğin hikâyesi gözlerinizi yaşartabilir.

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Maria yalnız başına sokakta dolaşırken bulundu. Bulunduğunda doğum yapmak üzereydi. Onu bulanlar köpek hakkındaki acı gerçeğin farkına ise kısa süre sonra vardılar.

Bir hayvanı acı çekerken görmek onları fena şekilde üzdü. Bu yüzden sokak hayvanlarına yardım eden insanları görmek hepimizi biraz da olsa sevindiriyor.

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Maria’nın diğer ev köpekleri gibi kolay bir hayatı olmadı. Bulunduğunda yalnız ve hamileydi.

Dakhund cinsi köpeklerin cinsleri gereği sırtlarında sorun olabiliyor. Bazıları felç geçirip ömür boyu sakat kalabiliyor. Bu nedenle erken teşhis çok önemli.

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Maria’nın başına da böyle bir durum geldi. Hamileyken felç geçirdi. Maria’nın acımasız eski sahibi felçli olduğundan sezaryen yöntemiyle doğum yapması gereken köpeğe 3 bin dolar istendiğini duyunca onu sokağa terketti.

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Friends of Emma ismindeki bir organizasyon Maria’nın doğum yapması için ona yardım ettiler. Maria da yedi yavru dünyaya getirdi.

Doğumundan hemen sonra bir mucize gerçekleşti ve Dakhund cinsi köpek Maria tekrardan yürümeye başladı. Friends of Emma’dan aktarılanlara göre gerek Maria’ya gerekse de yavrulara kalıcı birer yuva da bulunmuş.

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