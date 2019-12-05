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Hamile olan İpek Tanrıyar'dan içki kadehli paylaşım! Tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda eşi oto hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan ve şimdilerde 2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, sosyal medya hesabından "Ağaç yaşken eğilir" notuyla içindeki içki bulunan bir kadehin fotoğrafını paylaştı.

Hamile olan İpek Tanrıyar'dan içki kadehli paylaşım! Tepki yağdı

Kısa süre önce telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında hamile olduğunu duyuran oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, son paylaşımıyla tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde oto hırsızlık şebekesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kocası gözaltına alınan Tanrıyar, dün akşam içki içerken fotoğraf paylaştı.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının hamile olduğunu ortaya çıkarmasıyla canlı yayına bağlanan Tanrıyar, müjdeli haberi şu sözlerle duyurmuştu: "6 haftalık hamileyim. Murat'la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim onlarda 'Hemen test yap' dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim."

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KADEH FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeyi veren İpek Tanrıyar, dün akşam Instagram hesabından elindeki içki bardağıyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla paylaşan Tanrıyar'a tepki üstüne tepki yağdı.

İpek Tanrıyar'ın paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcı Tanrıyar için "Acımasız" yorumunu yaptı. Tanrıyar ise tepki çeken paylaşımıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gelen tepkiler üzerine bir paylaşım daha yapan ünlü sunucu herkesi şoke etti. İpek Tanrıyar gelen tepkilerden sonra bu defa daha sert ifadeler kullanarak kendisini eleştiren takipçilerine “Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım, bütün köpekler havlıyor” sözleriyle seslendi.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
otohırsızın sarhoş karısı
vallah bazı sontorlar şarap öneriyor. şarhos olun demiyor yarım kadeh için diye söylüyor. tabi halkımız bilinç yuvası.
iğrenç mahluklar.
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