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Hamile olan Sinem Kobal deniz sonrası paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 09:39 | Son Güncelleme

Hamileliğinin yedinci ayında olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie üzerinden takipçileriyle hasret giderdi. Kobal'ın bu doğal hali çok sayıda beğeni aldı.

Hamile olan Sinem Kobal deniz sonrası paylaştı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hamilelik süreci boyunca yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin merakını gideren Sinem Kobal, hesabından yaptığı son paylaşımla doğal halini gözler önüne serdi.

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Hamileliğinin yedinci ayında olan ve bebeğini kucağına almak için sabırbızlanan güzel oyuncu denizden çıktıktan sonra çektiği selfieyi Instagram hesabından paylaştı ve bu doğal haliyle çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal bir süredir ekranlardan uzak.

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