Hamile olduğunu söyledi, ünlü futbolcudan tehditle milyonlar aldı!

Güney Kore'de futbol yıldızı Son Heung Min'i hamile olduğu iddiasıyla tehdit ederek para sızdıran kadına hapis cezası verildi. 20'li yaşlarındaki kadın, geçen yıl Son Heung Min'e kendisinden hamile olduğunu söyledi. Ancak kadının çocuğun Son’a ait olup olmadığını bilmediği ortaya çıktı.

MİLYONLAR ALDI

Futbolcudan tehditle 300 milyon won (8.7 milyon TL) aldı. Kadının 40'lı yaşlardaki suç ortağının Son'u en az 15 kez tehdit ettiği öğrenildi. Yine para istenince futbolcu soluğu polislerin yanında aldı.

Tehdit eden kadına dört yıl hapis cezası verilirken suç ortağı olan erkek de iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.