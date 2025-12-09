Mynet Trend

Hamile olduğunu söyledi, ünlü futbolcudan tehditle milyonlar aldı!

En çok kazanan futbolculardan biri olan Son Heung Min hamile olduğunu iddia eden bir kadın tarafından tehdit edildi. Tehditle milyonlar alan kadın ve ortağı sonunda hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de futbol yıldızı Son Heung Min'i hamile olduğu iddiasıyla tehdit ederek para sızdıran kadına hapis cezası verildi. 20'li yaşlarındaki kadın, geçen yıl Son Heung Min'e kendisinden hamile olduğunu söyledi. Ancak kadının çocuğun Son’a ait olup olmadığını bilmediği ortaya çıktı.

Hamile olduğunu söyledi, ünlü futbolcudan tehditle milyonlar aldı! 1

MİLYONLAR ALDI

Futbolcudan tehditle 300 milyon won (8.7 milyon TL) aldı. Kadının 40'lı yaşlardaki suç ortağının Son'u en az 15 kez tehdit ettiği öğrenildi. Yine para istenince futbolcu soluğu polislerin yanında aldı.

Hamile olduğunu söyledi, ünlü futbolcudan tehditle milyonlar aldı! 2

Tehdit eden kadına dört yıl hapis cezası verilirken suç ortağı olan erkek de iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

