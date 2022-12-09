Hamile olduğunu söyleyerek tepki çekmişti! Fenomen Mükremin Gezgin yağ aldırıp estetik yaptırarak bambaşka biri oldu

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin hamilelik ve doğum videosuyla gündeme gelmişti. Doğumhaneden çıkarken, kucağında bir bebekle"Hoş geldin Onur'um" şeklinde video paylaşan Mükremin Gezgin, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ünlü fenomenin video çektiği doğumhanede kapatılmıştı.

Bu olaydan aylar sonra feonmen Mükremin Gezgin bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Mükremin Gezgin önce liposuction (yağ aldırma) operasyonu olacağını açıkladı.

Bu halini çok sevdiğini açıklayan fenomen suratına da küçük dokunuşlarda bulundu ve epey değişti.

Elbise giyip pozlar veren Mükremin Gezgin'i gören bazı takipçileri "Cinsiyet değiştirme operasyonu ne zaman?" diye sorarken bazı takipçiler ise "Bu halin iyi olmuş" yorumları yaptı.



