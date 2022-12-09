MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamile olduğunu söyleyerek tepki çekmişti! Fenomen Mükremin Gezgin yağ aldırıp estetik yaptırarak bambaşka biri oldu

Hamile olduğunu söyleyerek tepki çekmişti! Fenomen Mükremin Gezgin yağ aldırıp estetik yaptırarak bambaşka biri oldu

09.12.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu söyleyerek doğumhane videosu çekince büyük tepki çekmişti. Günlerce gündemde olan fenomen estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Yağ aldırma ve estetik operasyonla değişen Gezgin bu halini ise çok sevdiğini söylüyor.

Hamile olduğunu söyleyerek tepki çekmişti! Fenomen Mükremin Gezgin yağ aldırıp estetik yaptırarak bambaşka biri oldu

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin hamilelik ve doğum videosuyla gündeme gelmişti. Doğumhaneden çıkarken, kucağında bir bebekle"Hoş geldin Onur'um" şeklinde video paylaşan Mükremin Gezgin, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ünlü fenomenin video çektiği doğumhanede kapatılmıştı.

Bu olaydan aylar sonra feonmen Mükremin Gezgin bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Mükremin Gezgin önce liposuction (yağ aldırma) operasyonu olacağını açıkladı.

1

Bu halini çok sevdiğini açıklayan fenomen suratına da küçük dokunuşlarda bulundu ve epey değişti.

9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti 9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti

Elbise giyip pozlar veren Mükremin Gezgin'i gören bazı takipçileri "Cinsiyet değiştirme operasyonu ne zaman?" diye sorarken bazı takipçiler ise "Bu halin iyi olmuş" yorumları yaptı.

2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki itirafı gündemdeydi! Sütyensiz tarzı olay olduCinsel ilişki itirafı gündemdeydi! Sütyensiz tarzı olay oldu
Dalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptıDalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptı
“Linci göze alıp ifşa edeceğim” Sosyal medyayı karıştırdı“Linci göze alıp ifşa edeceğim” Sosyal medyayı karıştırdı
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

17 yaşında geneleve satıldı! 'Zorla hayat kadını yapıldım, babam taciz etti'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Zorla hayat kadını yapıldım, babam taciz etti'

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.