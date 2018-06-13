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Hamile sevgilisini aldatmıştı! Tuncay Şanlı, Umre'de

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

Geçen haftalarda hamile sevgilisini aldatmasıyla gündem olan Tuncay Şanlı'dan flaş karar! Geçen günlerde baba olan eski futbolcu Tuncay Şanlı, Umre'ye gitti

Hamile sevgilisini aldatmıştı! Tuncay Şanlı, Umre'de

Son zamanlarda özel hayatıyla ilgili zor günler geçiren Tuncay Şanlı, soluğu kutsal topraklarda aldı.

OĞLUNU GÖRMEYE GİTMEDİ

Eski sevgilisi Melis Sayım'ın doğum yapmasından sonra Ömer adı verilen oğlunu görmeye gitmeyen Tuncay Şanlı'nın, bir grup arkadaşıyla birlikte Umre'ye gitmesi dikkati çekti.

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Kutsal topraklarda bir hafta kalan futbolcunun bir arkadaşı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen Tuncay Şanlı’nın hamile sevgilisi Melis Sayım'ı aldattığı iddia edilmişti.

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'İhanet' iddiaları karşısında sessizliğini bozan Tuncay Şanlı, 'İhanet söz konusu değil. Melis Sayım eski sevgilim, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerime düşen her şeyi yaptım-yapacağım' açıklamasını yapmıştı.

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