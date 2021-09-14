Hamilelik sırasında yaşadığı sağlık sorunu hayatını değiştirdi! Yeni mesleğiyle milyoner oldu

Sophie Guidolin, 19 yaşındaki ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinde endişe verici bir sağlık mücadelesi vermek zorunda kaldı. Hamileliği sırasında Guidolin’e gestasyonel diyabet teşhisi konuldu. Gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında gelişen ve genellikle doğumdan sonra kaybolan yüksek kan şekeri olarak tanımlanıyor. Bu sağlık sorunu aslında hamilelikte kan şekerini kontrol eden insülinin yeterince üretilmemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu hamilelik sırasında ve doğumdan sonra anne ile bebekte sorunlara neden olabiliyor. Yaşadığı bu sağlık sorunu beslenme üzerine araştırmalarını arttırdı. Kendisiyle aynı sorunu yaşayan kadınlar için ise sosyal medya hesabından fitness paylaşımlarıyla ilham olmaya başladı.

FİTNESS KRALİÇESİ OLARAK ANILIYOR

Avustralya’da yaşayan kadın ikinci oğlunun hamileliği sırasında yaklaşık 28 kilo aldığını ve temel ihtiyaçlarını dahi yapamayacak durumda olduğunu söyledi. Guidolin, “Bekar bir anne olarak iki küçük oğula bakmak ve hiç enerjiye sahip olmamak zordu. Vücudumu nasıl besleyeceğimi öğrenmek ve optimum performans için egzersiz yapmak hayatımı değiştirdi. Kişisel antreman ve ağırlıklara bakmaya başladım” dedi.

Bu sonuçta, şu anda dört çocuk annesi olan Sophie'yi dokuz kitap yazmaya, vücut geliştirmede sayısız unvan ve dünya sıralaması kazanmaya ve “Flourished and Fulfilled” adlı kendi podcast'ini başlatmaya yöneltti. Instagram’da yarım milyondan daha fazla takipçisi olan Guidolin takipçilerine sağlıklı yaşam tüyoları vermeye devam ediyor.



