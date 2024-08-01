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  4. Hamilelik söylentileri sonrasında fragman geldi! Megan Fox iddialı halleriyle gündemde

Hamilelik söylentileri sonrasında fragman geldi! Megan Fox iddialı halleriyle gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.08.2024 07:17
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Megan Fox, klipteki görüntüsü sonrasında hamilelik söylentilerini alevlendirdikten sonra Subservience'ın heyecan verici fragmanında seksi katil robotu canlandırırken oldukça iddialıydı.

Hamilelik söylentileri sonrasında fragman geldi! Megan Fox iddialı halleriyle gündemde

Eski eşi ve çocuklarının babası oyuncu Brian Austin Green'den boşanıp birlikte olmaya başladığı Machine Gun Kelly'nin klibinde rol aldı Megan Fox görünümüyle gündeme gelmişti.

Megan Fox, bir süre önce ayrılıp sonra yeniden bir araya geldiği Machine Gun Kelly'nin, Jelly Rolls ile birlikte seslendirdiği Lonely Road adlı şarkının video klibinde rol gereği hamile olsa da sosyal medyada çok konuşuldu.

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O haliyle gündemdeyken oyuncunun Subservience filmindeki halleri dikkat çekti. Hamilelik söylentilerinin alevlenmesinin ardından Megan Fox, cehennemden gelen bir robot dadıyı canlandırdığı filmde seksi görüntüsüyle adından söz ettirdi.

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38 yaşındaki oyuncu, 13 Eylül'de vizyona girecek yeni filmi Subservience'ın heyecan verici fragmanında fit görünümüyle beğeni topladı.

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Megan Fox
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