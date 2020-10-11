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Hamsi kuşu nasıl yapılır? MasterChef hamsi kuşu tarifi nedir? İşte Şef Somer Sivrioğlu tarifi ise hamsi kuşu malzemeleri

11.10.2020 23:15 | Son Güncelleme:
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Hamsi kuşu nasıl yapılır? MasterChef hamsi kuşu tarifi nedir? İşte Şef Somer Sivrioğlu tarifi ise hamsi kuşu malzemeleri

Karadeniz denilince akla gelen yemeklerden biri olan hamsi kuşu, MasterChef Türkiye’de bir yarışmacının kaderini belirleyecek. Eleme gecesi ikinci turunda üç yarışmacı, Somer Şef'in özel tarifi ile hamsi kuşu yapmaları ile istendi. Somer Şef, hamsi kuşu yemeğini pırasa ve çeşitli soslarla yeniden yorumladı. Peki, Hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte 11 Ekim Masterchef 2020 hamsi kuşu tarifi, malzemeler ve püf noktası.

MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim Pazar ekrana gelen bölümünde eleme turunda yarışmacılar, Somer Şef'in özel tarifiyle yapılan hamsi kuşu ile yarıştılar. MasterChef eleme gecesi ikinci turunda yapılan Karadeniz Bölgesinin meşhur yemeği Hamsi Kuşu’nu en iyi yapan yarışmacılar, elenmekten kurtulacak. İşte MasterChef Somer Sivrioğlu'nun özel tarifi ile Hamsi Kuşu tarifi, gerekli malzemeler.

HAMSİ KUŞU TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamsi 300 gr

Mısır unu 150 gr

Tarama Havyarı 50 gr

Badem 50 gr

Beyaz üzüm sirkesi 50 gr

Ekmek 4 dilim

Süzme yogurt 100 gr

Mayonez 100 gr

Limon 1 adet

Tuz

Beyaz Biber

Sarımsak 3 diş

Soğan 1 adet

Pırasa 5 dal

Baldo pirinç 250 gr

Turna yemişi 50 gr

Çam Fıstığı 50 gr

İç midye 100 gr

Tüp kalamar 1 adet

Taze soğan 1/2 demet

Taze nane 4/1 demet

Dere otu 1/2 demet

Maydonoz 1/2 demet

Mürekkep 3gr

Fingerlime 1 adet

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?

Hamsilerinizi kafaları ve kılçıkları kalmayacak şekilde ayıklayınız. Ayıkladığınız hamsileri kalıpların üzerine dizerek streç film ile sarıp dondurucuya atıp, iç harcını yapmaya başlıyoruz.

Soğanımızı sıçan dişi şeklinde doğrayıp kavurmaya başlayın. Arkasından pırasaları ekleyip ,küp küp doğranmış küp kalamar ve iç midye ile birlikte 5 dakika kavurduktan sonra çam fıstıklarını ekleyiniz. Daha sonra 5 dakika daha kavurup yıkanmış ve süzülmüş pirinçleri ilave edin. Ilık suda beklettiğiniz turna yemişlerini de ekleyip, mürekkep ile rengini verin. Sebze suyu ile 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen pilava ince ince doğranmış taze otları ekleyin, iç harcınız hazır.

Tarama Tarator İçin;

Bademlerimizi rondo’da inceltiyoruz ardından ekmekleri ekliyoruz, tekrar rondodan geçiriyoruz.

Çektiğimiz ekmek ve bademin içerisine süzme yoğurt, mayonez, tarama havyarı ve limon ekleyip rondodan geçirmeye devam ediyoruz. Son olarak sarımsak, beyaz biber ve tuz ekleyip sosumuzu hazır ediyoruz.

Pırasalarımızı ikiye bölüp ince ince doğruyoruz. Nişasta ve tuza bulayıp derin yağda kızartıp peçetenin üzerine ayırın.

Donan hamsilerimizi çırpılmış yumurta beyazı ve mısır ununa bulayıp derin yağda kızartıyoruz. Kızarttığımız hamsileri kalıptan çıkartıp, yapmış olduğumuz iç pilav ile doldurup uçlarını düzeltiyoruz. Kesilen uçlara tarator sosundan damlatıp ayıklamış olduğumuz fingerlime bandırın. Hazırladığımız hamsi kuşlarını kızartmış olduğumuz pırasaların üzerine yerleştirip servis ediniz.

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