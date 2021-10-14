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Hamsik, Fenerbahçe maçında yok

14.10.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya formasıyla milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon’da MR’ı çekilen Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek.

Hamsik, Fenerbahçe maçında yok
Marek Hamsik

Marek Hamsik

SLO Slovakya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon’da MR’ı çekilen Trabzonspor’un Slovak futbolcusu Marek Hamsik’in, Fenerbahçe maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41’inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in, bugün Trabzon’da MR’ı çekildi. Slovak oyuncunun yapılan ilk kontrolün ardından Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmeyeceği bildirildi.

Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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