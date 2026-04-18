YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Hamur açmadan yapılan mantıya talep patladı: 10 dakikada hazır

Mantı yapmak gözünüzü korkutuyorsa bu tarif tam size göre! Hamur açmadan, tek tek kapatma derdi olmadan hazırlanan hamursuz mantı, son dönemin en pratik ve viral lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gökçen Kökden

Mantı denince akla ilk gelen şey, incecik açılan hamurlar ve saatler süren zahmetli hazırlık süreci olur. Ancak son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir tarif, bu algıyı tamamen değiştiriyor. “Hamursuz mantı” olarak bilinen bu yöntem, klasik mantı lezzetini çok daha pratik bir şekilde sofraya taşıyor.

Bu tarifte hamur açmak ya da tek tek mantı kapatmak yok. Onun yerine küçük köfte parçaları, özel bir teknikle una ve suya batırılarak dış yüzeyinde ince bir hamur katmanı oluşturuluyor. Sonuç ise şaşırtıcı derecede gerçek mantı lezzeti!

MALZEMELER

250 gram dana kıyma
1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)
Yarım çay kaşığı tuz
1 tutam karabiber

Kaplama için:
1,5 su bardağı un
1 büyük kase soğuk su

YAPILIŞI

Öncelikle kıymayı rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberle karıştırarak klasik bir iç harç hazırlayın. Ardından harçtan küçük parçalar koparıp minik köfteler haline getirin.

Hazırladığınız köfteleri önce una, ardından suya batırın. Bu işlemi toplamda dört kez tekrarlayarak dış yüzeylerinde ince bir kaplama oluşmasını sağlayın. Her unlama sonrasında köfteleri süzgeçte hafifçe sallayarak fazla unu eleyin.

Kaynayan suya attığınız köfteleri yaklaşık 5 dakika haşlayın. Yüzeye çıkmaya başladıklarında piştiklerini anlayabilirsiniz. Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos ekleyerek servis edebilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaplama için kullanılan suyun soğuk olması, unun köfteye daha iyi tutunmasını sağlar.
Haşlama suyunun fokur fokur kaynıyor olması gerekir.
Haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyerek yapışmayı önleyebilirsiniz.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.