Hamur yoğurmaya vakti olmayanlara: Hazır ekmek hamuru ile pratik tatlı ve tuzlu tarifleri

Mutfakta çok zaman harcayamayan kişiler için hazır ekmek hamuru büyük kolaylık. Sokağınızdaki fırından alacağınız ekmek hamuru zaten mayalanmış ve pişmeye hazır halde olduğu için size pratik bir çözüm sunuyor. Hazır hamurla ister tatlı isterseniz de tuzlu atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Üstelik pratik olarak hazırlayacağınız tariflerin iç malzemelerini de kendiniz seçebilirsiniz. Peynir, patates, ıspanak, kıyma, tavuk parçaları, marmelat, ceviz, fıstık ezmesi ve daha neler neler. Yeter ki siz hayal edin tarifler bizden!
MALZEMELER
Yarım ekmek hamuru
4 çorba kaşığı tahin
2 çorba kaşığı pekmez
3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı susam
HAZIRLANIŞI
Parmaklarınızı yağlayıp hamurdan istediğiniz boyutta parçalar koparın ve bir servis tabağının içinde elinizle bastırarak açın.
Üzerine sırasıyla tahin, pekmez, tereyağı ve toz şeker gezdirin.
Hamuru rulo yapıp iki ucunu ortaya doğru ay çöreği gibi yaklaştırın.
Bütün çörekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
Çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.
MALZEMELER
Yarım ekmek hamuru
3 orta boy haşlanmış patates
1 ince doğranmış kuru soğan
Birkaç dal maydanoz
Karabiber, pul biber, tuz
1 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Soğanı yağın içinde güzelce kavurun.
Haşlanmış patates ve salçayı da katıp karıştırarak 3-4 dakika daha pişirin.
Baharatları kıyılmış maydanozu ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
Hamuru ikiye bölün.
Tepsiye yarısını koyup ıslak elinizle bastırarak açın.
Üzerine patatesli harcı yayın.
İkinci hamuru tezgahın üzerine serdiğiniz yağlı kağıdın üzerine koyun ve elinizi ıslatıp bastırarak açın.
Hamuru kaldırmanız zor olabilir bunun yerine yağlı kağıdı ters çevirerek tepsinin üstüne kapatın.
Yağlı kağıdı yavaşça sıyırın.
Bozulan yerleri parmaklarınızı ıslatarak düzeltin.
Üzerine yumurta sarısı sürün.
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