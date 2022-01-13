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Hamur yoğurmaya vakti olmayanlara: Hazır ekmek hamuru ile pratik tatlı ve tuzlu tarifleri

13.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamur işlerini neredeyse herkes seviyor ve mutfağında haftanın birkaç günü börek, kurabiye veya kek bulunduruyor. Her ne kadar diyet yapılan dönemlerde pek tercih edilmese de özellikle çocuklu evlerde hamur işlerinden vazgeçmek zor. Hamur mayalamak, yoğurmak ise oldukça vakit alıyor. Peki hazır ekmek hamuruyla tatlı tuzlu tarifleri hiç denediniz m?

Hamur yoğurmaya vakti olmayanlara: Hazır ekmek hamuru ile pratik tatlı ve tuzlu tarifleri

Mutfakta çok zaman harcayamayan kişiler için hazır ekmek hamuru büyük kolaylık. Sokağınızdaki fırından alacağınız ekmek hamuru zaten mayalanmış ve pişmeye hazır halde olduğu için size pratik bir çözüm sunuyor. Hazır hamurla ister tatlı isterseniz de tuzlu atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Üstelik pratik olarak hazırlayacağınız tariflerin iç malzemelerini de kendiniz seçebilirsiniz. Peynir, patates, ıspanak, kıyma, tavuk parçaları, marmelat, ceviz, fıstık ezmesi ve daha neler neler. Yeter ki siz hayal edin tarifler bizden!

HAZIR EKMEK HAMURUNDAN TAHİNLİ PEKMEZLİ ÇÖREK TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım ekmek hamuru

  • 4 çorba kaşığı tahin

  • 2 çorba kaşığı pekmez

  • 3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 2 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 tatlı kaşığı susam

  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ (elinize sürmek için)

HAZIRLANIŞI

  • Parmaklarınızı yağlayıp hamurdan istediğiniz boyutta parçalar koparın ve bir servis tabağının içinde elinizle bastırarak açın.

  • Üzerine sırasıyla tahin, pekmez, tereyağı ve toz şeker gezdirin.

  • Hamuru rulo yapıp iki ucunu ortaya doğru ay çöreği gibi yaklaştırın.

  • Bütün çörekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

  • Çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

  • 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

HAZIR EKMEK HAMURUNDAN PATATESLİ KÖY KÖMBESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım ekmek hamuru

  • 3 orta boy haşlanmış patates

  • 1 ince doğranmış kuru soğan

  • Birkaç dal maydanoz

  • Karabiber, pul biber, tuz

  • 1 çorba kaşığı salça

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

  • Soğanı yağın içinde güzelce kavurun.

  • Haşlanmış patates ve salçayı da katıp karıştırarak 3-4 dakika daha pişirin.

  • Baharatları kıyılmış maydanozu ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

  • Hamuru ikiye bölün.

  • Tepsiye yarısını koyup ıslak elinizle bastırarak açın.

  • Üzerine patatesli harcı yayın.

  • İkinci hamuru tezgahın üzerine serdiğiniz yağlı kağıdın üzerine koyun ve elinizi ıslatıp bastırarak açın.

  • Hamuru kaldırmanız zor olabilir bunun yerine yağlı kağıdı ters çevirerek tepsinin üstüne kapatın.

  • Yağlı kağıdı yavaşça sıyırın.

  • Bozulan yerleri parmaklarınızı ıslatarak düzeltin.

  • Üzerine yumurta sarısı sürün.

  • 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

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