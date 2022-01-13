Hamur yoğurmaya vakti olmayanlara: Hazır ekmek hamuru ile pratik tatlı ve tuzlu tarifleri

Mutfakta çok zaman harcayamayan kişiler için hazır ekmek hamuru büyük kolaylık. Sokağınızdaki fırından alacağınız ekmek hamuru zaten mayalanmış ve pişmeye hazır halde olduğu için size pratik bir çözüm sunuyor. Hazır hamurla ister tatlı isterseniz de tuzlu atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Üstelik pratik olarak hazırlayacağınız tariflerin iç malzemelerini de kendiniz seçebilirsiniz. Peynir, patates, ıspanak, kıyma, tavuk parçaları, marmelat, ceviz, fıstık ezmesi ve daha neler neler. Yeter ki siz hayal edin tarifler bizden!

HAZIR EKMEK HAMURUNDAN TAHİNLİ PEKMEZLİ ÇÖREK TARİFİ

MALZEMELER

Yarım ekmek hamuru

4 çorba kaşığı tahin

2 çorba kaşığı pekmez

3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı susam

1 çorba kaşığı sıvı yağ (elinize sürmek için)

HAZIRLANIŞI

Parmaklarınızı yağlayıp hamurdan istediğiniz boyutta parçalar koparın ve bir servis tabağının içinde elinizle bastırarak açın.

Üzerine sırasıyla tahin, pekmez, tereyağı ve toz şeker gezdirin.

Hamuru rulo yapıp iki ucunu ortaya doğru ay çöreği gibi yaklaştırın.

Bütün çörekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

Çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

HAZIR EKMEK HAMURUNDAN PATATESLİ KÖY KÖMBESİ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım ekmek hamuru

3 orta boy haşlanmış patates

1 ince doğranmış kuru soğan

Birkaç dal maydanoz

Karabiber, pul biber, tuz

1 çorba kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI