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Hamza Hamzaoğlu: Kazanmak istiyorduk fakat olmadı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.09.2020 07:50 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere sonuçlanan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk fakat olmadı" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Kazanmak istiyorduk fakat olmadı

Gözetepe maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezonda sahalarında oynadıkları ilk maçı kazanmak istediklerini ancak 1-1 berabere sahadan ayrıldıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz haftaya göre bu hafta daha zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Hamzaoğlu, "Önemli ve etkili oyuncuları vardı. Ancak takımım beni şu yönden de mutlu etti. Geçen haftaya göre biraz daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz da iyiye gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha derli toplu oynarız diye düşünüyorum" dedi.

Göztepe karşısında, rakip alanda daha çok oynadıklarını ve rakipten daha üstün gibi göründüklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Fakat üretkenliğimizde problem vardı. Sona gidecek ataklarımız çok fazla olamadı. Bizim henüz birbirimizi tanımayışın da etkileri var. Bunu da zaman içerisinde gidermeye çalışacağız" diye konuştu.

Haftaya deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacaklarını kaydeden Teknik Direktör Hamzaoğlu, "İnşallah oradaki maçta bugünkünden daha iyi görüntü veririz. Bugün kazanmak istiyorduk fakat bir puan ile başlangıç yaptık sezona, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(İHA)

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