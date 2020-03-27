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Hamza Hamzaoğlu'ndan koronavirüs açıklaması! "Test yaptırmayacağız"

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 27.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, gereksiz yere testleri kullanmak istemediklerini söyledi. Hamzaoğlu, "İhtiyacı olanlar kullansın" dedi.

Hamza Hamzaoğlu'ndan koronavirüs açıklaması! "Test yaptırmayacağız"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Radyospor'da yayınlanan "Spor Kazanı" programında soruları yanıtladı.

İşte Hamzaoğlu'nun sözleri:

"ALBAYRAK İLE TERİM'İN DURUMLAR İYİ"

Hamza Hamzaoğlu,"Abdurrahim Albayrak'la mesajlaştım. Fatih Hoca'yla hastaneye gittiği günün sabahında konuşmuştum. İkisine de mesaj attım. İyiler şükürler olsun. Ben Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun diyorum. Keşkeler bu işin içinde var. Hatalar hep olacak çünkü bu bilinmeyen bir durum. Tedbirler daha önce alınabilirdi." dedi.

"TESTLER İHTİYACI OLANLARA KALSIN"

Hamzaoğlu, "Biz bir test yapmadık. Test yapmayı uygun bulmuyoruz. Oyuncuları evden çıkarmak istemiyoruz. Herkes evinde çalışmalarını sürdürüyor. Onların gönderdiği videoları izliyoruz. Herkes kendini hazır tutmaya çalışıyor. Semptom gösteren kişilere test yaptıracağız. Gereksiz yere testleri kullanmak istemiyoruz. İhtiyacı olanlar kullansın. Semptom gösteren kimse yok. Tesisimizi ilaçlatıp kapattık. Herkesi evine yolladık. Bu ayın 6'sına kadar çalışmalara başlamayacağız. Bu süreç daha da uzayabilir ancak kısalacağını zannetmiyorum. Virüsün seyrine göre karar vereceğiz. Sadece spor kulüpleri değil bütün dünya önlem almak zorunda." ifadelerini kullandı.

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