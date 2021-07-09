Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'la tatilde!

Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan ve 'Camdaki Kız' dizinde canlandırdığı 'Tako' dizisiyle de büyük hayren kitlesi edinen Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı.

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili şu sıralar tatilde.

Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikiliye beğeni yağıyor.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

Şubat 1992 tarihinde dünyaya İstanbul'da gözlerini açan Hamza Yazıcı, Hatay - Antakya'lıdır. Kova burcu olan Hamza Yazıcı'nın boyu, 128 cm'dir.



Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri profesyonel tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteri ile dikkat çekmiştir.

Şenay Forbes ile Hamza Yazıcı’nın fotoğrafları akıllara izlenme rekorları kıran “Game of Thrones” dizisinin yıldızı Peter Dinklage ile eşi Erica Schmidt’i getirdi.



