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Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisi ve oğluyla tatilden paylaştı

07.07.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Ataizi, uzun bir süredir kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. Bir süredir sevgilisi ve oğluyla Bodrum’da tatilde olan güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla olay oldu.

Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisi ve oğluyla tatilden paylaştı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle sezonun en çok konuşulan kötü kadınlarından biri olan Hande Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Bodrum’da olan güzel yıldıza, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Aslan Leon eşlik ediyor

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlarCamdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

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Pandemi nedeniyle nikahlarını erteleyen Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu çifti, Bodrum’daki tatillerinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. Tatildeki çift, otel lobisinden fotoğraf paylaştı. Ataizi'nin fotoğrafa, “Modern aile” notunu düşmesi dikkat çekti.

Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilden paylaştıHande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilden paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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