Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisi ve oğluyla tatilden paylaştı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle sezonun en çok konuşulan kötü kadınlarından biri olan Hande Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Bodrum’da olan güzel yıldıza, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Aslan Leon eşlik ediyor

Pandemi nedeniyle nikahlarını erteleyen Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu çifti, Bodrum’daki tatillerinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. Tatildeki çift, otel lobisinden fotoğraf paylaştı. Ataizi'nin fotoğrafa, “Modern aile” notunu düşmesi dikkat çekti.



