Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilden paylaştı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle uzun bir aradan sonra ekrana dönen Hande Ataizi, sezon finalinin ardından soluğu oğlu ve kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte tatilde aldı.

Camdaki Kız dizisindeki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Ataizi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde havuz keyfini paylaşan Hande Ataizi’nin fotoğrafları büyük ses getirmişti.

Sevgilisi ile arasındaki yaş farkı çok konuşulsa da Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu son sürat ilişkilerine devam ediyor.





