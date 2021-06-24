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Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilden paylaştı

24.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Ataizi, uzun bir aradan sonra Kanal D’nin reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisiyle ekranlara geri döndü. Camdaki Kız dizisinin kötü kadını Cana’ya hayat veren Hande Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde aldı.

Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilden paylaştı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle uzun bir aradan sonra ekrana dönen Hande Ataizi, sezon finalinin ardından soluğu oğlu ve kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte tatilde aldı.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlarCamdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Camdaki Kız dizisindeki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Ataizi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde havuz keyfini paylaşan Hande Ataizi’nin fotoğrafları büyük ses getirmişti.

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Sevgilisi ile arasındaki yaş farkı çok konuşulsa da Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu son sürat ilişkilerine devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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