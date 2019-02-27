Hande Ataizi'den Talat Bulut'a olay sözler: Normal bir adam değil

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya özel röportaj veren Hande Ataizi, Talat Bulut hakkında açtı ağzını yumdu gözünü...

Ataizi 19 yıl önceki taciz olayını anlatıp Bulut'un taciz haberleriyle de gündeme geldiği günlerde olay olmuştu.

Yasak Elma dizisine dahil olması için teklif geldiği günlerde ise Talat Bulut bu durumu hatırlatıp Ataizi'ni sert bir şekilde eleştirmişti.

SETTEKİ KADINLAR NEDEN SENİNLE KONUŞMUYOR?

Ataizi yıllar önce yaşadığı taciz olayını ilk kez anlatarak, Talat Bulut hakkında da gündemi değiştirecek açıklamalar yaptı.

Ataizi "19 yıl önce böyle bir taciz söz konusuydu. Normal bir adam değil Talat Bulut. Senin sette olay yaşamışsın beni neden katıyorsun? Ben ağzımı açıp da laf etmemişim... Benden ne istiyorsun? Herkes işini yapsın... Adama derler ki niye setteki kadınlar seninle konuşmuyor?"

Ataizi, 'Efendi olayım dur konuşmayım dedim ama Instagram videolarında bana laf söylemek falan koca adam yakışıyor mu?' dedi.



