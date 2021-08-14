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  4. Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle önce tekneden sonra balkondan paylaştı

Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle önce tekneden sonra balkondan paylaştı

14.08.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Ataizi evlilik hazırlığı yaptığı kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından önce tekne sonra da balkon sefalarını paylaştı.

Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle önce tekneden sonra balkondan paylaştı

Son sezonun çok izlenen yapımlarından Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Ataizi, tatilin keyfini çıkarıyor.

Başarılı oyuncu evlilik hazırlığı yaptığı kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum’da.

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Geçtiğimiz günlerde tatillerine ara verip İstanbul'a dönen Hande Ataizi ve sevgilisi, yarıda kestikleri tatillerine yeniden başladı. İkili Bodrum'dan önceki gün özel pozlar paylaştı.

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Teknelerinde ve odalarının balkonlarında pozlar paylaşan iki sevgili, denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Instagram
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