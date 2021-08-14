Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle önce tekneden sonra balkondan paylaştı

Son sezonun çok izlenen yapımlarından Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Ataizi, tatilin keyfini çıkarıyor.

Başarılı oyuncu evlilik hazırlığı yaptığı kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum’da.

Geçtiğimiz günlerde tatillerine ara verip İstanbul'a dönen Hande Ataizi ve sevgilisi, yarıda kestikleri tatillerine yeniden başladı. İkili Bodrum'dan önceki gün özel pozlar paylaştı.

Teknelerinde ve odalarının balkonlarında pozlar paylaşan iki sevgili, denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.

