Hande Ataizi kimdir? Camdaki Kız Cana karakteri kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında?

Hande Ataizi bir süredir ekranlarda herhangi bir yapımda yer almıyordu. Camdaki Kız dizisi ile ekranlara tekrar dönen Hande Ataizi, geçmişte pek çok magazin olayı ile gündeme gelmiş bir isim. Özellikle Ataizi’nin Cem Davran ile beraber yaptığı İki kere Kiki programında manken Sevda Demirel’den yediği tokat üzün süre konuşulmuştu. Geçmişte bir çok yapımda yer alan Hande Ataizi’yi tekrar ekranlarda görmek ise çok güzel olacak.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa’da doğdu. Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Üvey babasından olan Sinan adında bir erkek kardeşi vardır. Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında ilk filmi olan “Mum Kokulu Kadınlar” ile üne kavuşan Hande Ataizi, bu film ile Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Hande Ataizi, Cam Davran’la beraber birçok dizi, film ve şov programlarında yer aldı. Bunlardan en çok gündeme geleni ise, 2002’ de manken Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne attığı tokat ile bilinen “İki Kere Kiki” programı oldu.