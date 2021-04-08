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Hande Ataizi kimdir? Camdaki Kız Cana karakteri kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında?

08.04.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Ataizi, burnuna estetik yaptırdıktan sonra bir mekan çıkışında gazetecilerle karşılaşmış ve burnunu saklamak için bulunduğu mekanın tuvalet camından kaçmaya çalışmıştı. Bu haber ile magazin gündemine bomba gibi düşen Ataizi, oldukça konuşulmuştu. 2012 yılında Benjamin Harvey ile bir evlilik yapmış ancak 2018 senesinde çift yollarını ayırmıştır.

Hande Ataizi kimdir? Camdaki Kız Cana karakteri kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında?

Hande Ataizi bir süredir ekranlarda herhangi bir yapımda yer almıyordu. Camdaki Kız dizisi ile ekranlara tekrar dönen Hande Ataizi, geçmişte pek çok magazin olayı ile gündeme gelmiş bir isim. Özellikle Ataizi’nin Cem Davran ile beraber yaptığı İki kere Kiki programında manken Sevda Demirel’den yediği tokat üzün süre konuşulmuştu. Geçmişte bir çok yapımda yer alan Hande Ataizi’yi tekrar ekranlarda görmek ise çok güzel olacak.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa’da doğdu. Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Üvey babasından olan Sinan adında bir erkek kardeşi vardır. Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında ilk filmi olan “Mum Kokulu Kadınlar” ile üne kavuşan Hande Ataizi, bu film ile Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

hande ataizi6

Hande Ataizi, Cam Davran’la beraber birçok dizi, film ve şov programlarında yer aldı. Bunlardan en çok gündeme geleni ise, 2002’ de manken Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne attığı tokat ile bilinen “İki Kere Kiki” programı oldu.

Magazin gündeminde birçok olay ile gündeme gelen Hande Ataizi’nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri de, yeni yaptırdığı estetikli burnunu magazincilerden saklamak için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmasıydı. Bu haberle beraber uzun süre gündem de kaldı.

hande ataizi8

Hande Ataizi, sinema ve dizilerdeki başarılı oyunculuklarının yanı sıra pek çok televizyon programının da sunuculuğunu yapmıştır. Tiyatro da yapan Hande Ataizi, Cihan Ünal ile “Özel Hayatlar” tiyatro oyununu oynamıştır.

hande ataizi aslan1

2012 yılında Benjamin Harvey ile evlenen Hande Ataizi, 2018’de Harvey’le yollarını ayırdı. Harvey’den Aslan Leon Harvey adında bir çocuğu var.

hande ve din.

Ataizi bir süredir Dinç Aydoğdu ile beraber.

Hande Ataizi, “Mum Kokulu Kadınlar”, “Kahpe Bizans”, “Melekler Evi”, “Çılgın Dersane” filmlerinde rol almıştır.

hande ataizi kapak

Hande Ataizi şimdilerde Perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde yer alıyor.

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Hande Ataizi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
buda yabancı biri ile evlendi gitti geldi buda çok şeyler yaşadı ateşli şey

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