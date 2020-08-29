Hande Ataizi o yoruma tepkisiz kalmadı! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'

Karantina dönemini sevgilisiyle birlikte geçiren ve o dönem pek sesi çıkmayan Hande Ataizi, normalleşme süreci sonrasında objektiflerin karşısına geçmişti.

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte tatilde olan Hande Ataizi, buradan yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla fiziğinin ne kadar fit olduğunu gösteren Ataizi, yine benzer bir paylaşıma imza attı. Bu paylaşıma bir takipçisi ise yaptığı yorumla dikkat çekti.

'SEVİŞMELİ ÖPÜŞMELİ ROLLERDE...'

Takipçi paylaşımında "Ben İTÜ devlet konservatuarında okuyorum da acaba sizin gibi kolay yoldan ünlü olmak için dizilerde veya filmlerde sevişmeli ya da öpüşmeli rollerde mi rol almalıyım yoksa sizin gibi bir filmde tamamen çıplak olarak soyunmalı mıyım?



Hani siz Mum Kokulu Kadınlar filminde çırılçıplak soyunarak ünlü oldunuz ya o yüzden sormak istedim size" dedi.

Hande Ataizi kendisine gelen bu yoruma tepkisiz kalmadı. Ünlü oyuncu yanıtında "İstanbul Devlet Konservatuarına benin gibi düşünenleri alıyorlarsa yazık yap belki olursun" dedi.



