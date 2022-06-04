MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel çömelerek verdiği dekolteli pozla sınırları zorladı! "Vücudun çok güzel"

Hande Erçel çömelerek verdiği dekolteli pozla sınırları zorladı! "Vücudun çok güzel"

04.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadan verdiği dekolteli pozlarla sınırları zorlamaya devam ediyor. Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden güzel oyuncu, son olarak çömelerek göğüs dekoltesi verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in bu paylaşımına milyonlarca kişi beğeni yağdırdı.

Hande Erçel çömelerek verdiği dekolteli pozla sınırları zorladı! "Vücudun çok güzel"

Güzel oyuncu Hande Erçel, artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınan oyuncular arasında yer alıyor. 28 milyon Instagram takipçisiyle, Türkiye'nin en çok takipçisi olan kadın ünlüsü Hande Erçel, pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

MAKYAJSIZ POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son olarak Instagram hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla dikkat çeken Hande Erçel, magazin basınında adeta olay yaratan bir isim haline gelmişti. Makyajlı haliyle inanılmaz bir güzelliğe sahip olan Erçel'in makyajsız hali de herkesi mest etmişti.

hande1

Takipçilerinden veya basından çekinmeyerek makyajsız halini paylaşan Hande Erçel pozunun altına, "Ne güzel bir sabah" ifadelerini kullanmıştı. Hande Erçel'in makyajsız pozları sonrasında takipçileri, "Sen her halinle güzelsin" yorumlarında bulunmuşlardı.

hande2

ÇÖMELEREK DEKOLTELİ POZUYLA SINIRLARI ZORLADI

Instagram hesabından paylaşımlar yapmayı devam ettiren ve özel hayatıyla ilgili sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Erçel, çömelerek derin göğüs dekoltesini sergilediği paylaşımla nefes kesti. Bacak hatları ve göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest eden Hande Erçel'in bu pozuna 2 milyona yakın beğeni yağdı.

286090665_581077893437944_6472083756781050857_n

Erçel'in takipçileri bu paylaşımın altına yorum yağdırırken, bazı takipçileri "Sen kadınsan biz neyiz" ve "Vücudun çok güzel" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini şortlu göğüs dekolteli pozları dudak uçuklattı! "Sen insan olamazsın"Mini şortlu göğüs dekolteli pozları dudak uçuklattı! "Sen insan olamazsın"
Seda Sayan’ın programında tepki çeken Atatürk söylemi! "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde..."Seda Sayan’ın programında tepki çeken Atatürk söylemi! "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde..."
Yıllar sonra oğlunun ölümüyle ilgili ilginç iddialarda bulundu! İbrahim Tatlıses detayıYıllar sonra oğlunun ölümüyle ilgili ilginç iddialarda bulundu! İbrahim Tatlıses detayı
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Naz Mila'dan gecelikli yatak pozu! Çok cüretkar

Naz Mila'dan gecelikli yatak pozu! Çok cüretkar

İstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtiler

İstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtiler

Hayranları şokta! Ölümle savaşıyor

Hayranları şokta! Ölümle savaşıyor

İlginizi Çekebilir

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.