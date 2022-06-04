Hande Erçel çömelerek verdiği dekolteli pozla sınırları zorladı! "Vücudun çok güzel"

Güzel oyuncu Hande Erçel, artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınan oyuncular arasında yer alıyor. 28 milyon Instagram takipçisiyle, Türkiye'nin en çok takipçisi olan kadın ünlüsü Hande Erçel, pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

MAKYAJSIZ POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son olarak Instagram hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla dikkat çeken Hande Erçel, magazin basınında adeta olay yaratan bir isim haline gelmişti. Makyajlı haliyle inanılmaz bir güzelliğe sahip olan Erçel'in makyajsız hali de herkesi mest etmişti.

Takipçilerinden veya basından çekinmeyerek makyajsız halini paylaşan Hande Erçel pozunun altına, "Ne güzel bir sabah" ifadelerini kullanmıştı. Hande Erçel'in makyajsız pozları sonrasında takipçileri, "Sen her halinle güzelsin" yorumlarında bulunmuşlardı.

ÇÖMELEREK DEKOLTELİ POZUYLA SINIRLARI ZORLADI

Instagram hesabından paylaşımlar yapmayı devam ettiren ve özel hayatıyla ilgili sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Erçel, çömelerek derin göğüs dekoltesini sergilediği paylaşımla nefes kesti. Bacak hatları ve göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest eden Hande Erçel'in bu pozuna 2 milyona yakın beğeni yağdı.

Erçel'in takipçileri bu paylaşımın altına yorum yağdırırken, bazı takipçileri "Sen kadınsan biz neyiz" ve "Vücudun çok güzel" yorumlarında bulundu.

