Hande Erçel’den anlamlı mesaj! ‘Sev, yaşa, şükret’

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Murat Dalkılıç’la olan ilişkisini noktalayan Hande Erçel’in adı dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin’le anılmaya başlandı. İkili çıkan haberleri yalanlamayı tercih ederken sık sık sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapmayı sürdürmesi kafaları karıştırdı. Çarşamba gecelerinin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı için Kerem Bürsin’le kamera karşısına geçen Hande Erçel set için verilen arayı bahçesinden nar toplayarak değerlendirdi.

‘NAR BEREKETİ GELSİN’

Evinin bahçesindeki nar ağacından meyve toplarken çekilen fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncunun köpekleriyle eğlenceli zaman geçirmesi dikkatleri gözlerden kaçmadı. Başarılı yıldız, “Yani hafta hepimize nar bereketi gibi gelsin. Sev, yaşa, şükret” notunu ekleyerek güzel dileklerini sundu.

