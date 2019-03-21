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Hande Erçel, Gamze Erçel ve Burcu Özberk'in Maldivler tatili

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Annesi Aylin Erçel'i kaybetmenin acısıyla sarsılan Hande Erçel ile Gamze Erçel yanlarına yakın arkadaşları oyuncu Burcu Özberk'i de alarak Maldivler'e moral tatiline gitti.

Üç ünlü isim de tatil fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınladı.

Hande Erçel, Gamze Erçel ve Burcu Özberk'in Maldivler tatili

Ocak ayında kanser tedavisi gördüğü hastanede Aylin Erçel'i kaybettikten sonra sessizliğe bürünen ve paylaşım yapmaktan kaçınan Hande Erçel moral tatiline çıktı.
Halka dizisinde rol alan Erçel'e tatilde kardeşi Gamze Erçel ve meslektaşı Burcu Özberk de eşlik ediyor.
Üç isim tatilde çekilen karelerini sosyal medyadan da yayınlıyor.
İşte Erçel'ler ve Özberk'in Maldivler tatilinden yansıyanlar...
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Hande Erçel gamze erçel burcu özberk maldivler

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