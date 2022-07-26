Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel mayosuyla poz verdi! "Taş bebek"

Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel fenomen Gamze Erçel, Instagram paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki Gamze Erçel'in beyaz mayosuyla verdiği pozlara yorum yağdı.
Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla göz kamaştırıyor.
Son olarak beyaz mayosuyla pozlarını sergileyen güzel isim beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Gamze Erçel'in pozlarına takipçileri, "Taş bebek gibisin" ve "Güzelliğine doyum olmaz" şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte Gamze Erçel'in beğeni yağmuruna tutulan bazı paylaşımları;
Okuyucu Yorumları 0 yorum