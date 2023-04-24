Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! 'Ayakkabının devamıdır inşallah'

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte İtalya'da tatile gitti.

Tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Hande Erçel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Siyah pantolon ve siyah renkteki ceketini kısa bir bluzla kombinleyen Hande Erçel'in ayakları sosyal medyanın diline düştü.

Erçel'in ayaklarını ayaklarını gören takipçileri; "Son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu?", "Ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah" ve "Aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç" gibi yorumlar yaptılar.



