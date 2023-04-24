MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! 'Ayakkabının devamıdır inşallah'

Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! 'Ayakkabının devamıdır inşallah'

24.04.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı haberiyle gündeme gelen Hande Erçel bu defa tatil pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte İtalya'ya gitti. Ünlü ismin tatil fotoğraflarından çok ayakları konuşuldu.

Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! 'Ayakkabının devamıdır inşallah'

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte İtalya'da tatile gitti.

Tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Hande Erçel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Siyah pantolon ve siyah renkteki ceketini kısa bir bluzla kombinleyen Hande Erçel'in ayakları sosyal medyanın diline düştü.

Hande Erçel 1

Erçel'in ayaklarını ayaklarını gören takipçileri; "Son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu?", "Ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah" ve "Aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç" gibi yorumlar yaptılar.

hander erçel 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı küplere bindi! Evlilik vaadiyle dolandırılan adam evli çıkınca çıldırdı: "Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın"Müge Anlı küplere bindi! Evlilik vaadiyle dolandırılan adam evli çıkınca çıldırdı: "Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın"
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklamasıİbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması
İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dediİddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel sosyal medya sevgilisi ele erçel

En Çok Okunan Haberler

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

'Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor' mesajıyla şaşkına döndü! Aldatan kocaya büyük şok, savcılık...

'Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor' mesajıyla şaşkına döndü! Aldatan kocaya büyük şok, savcılık...

Vaatler sonrası dikkat çeken sözler: Kazanırsa...

Vaatler sonrası dikkat çeken sözler: Kazanırsa...

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

İlginizi Çekebilir

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.