Hande Erçel'in oyunculuğu gündemdeydi! Meğerse ders alıyormuş

"Bambaşka Biri" adlı dizide Burak Deniz’le başrolü paylaşan Hande Erçel gündemde.

Dizide "Savcı Leyla" rolüne hayat veren Hande Erçel’in oyunculuğuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapıldı.

Oyunculuğunun başarısız olduğu yönünde yorumlar yapılan Erçel'e Bergüzar Korel gibi isimlerden destek mesajları da gelmişti.

Son bölümde ağladığı sahnelerle dikkat çekn Erçel, 2. Sayfa'nın iddialarına göre oyunculuk dersi alıyor. Hande Erçel 1 yıldır haftada 10 saat Craft Tiyatro'nun yönetmenlerinden İbrahim Çelik ile çalıştı.

Bazı yabancı oyuncuların online derslerine de katılan Erçel; şan, diksiyon ve beden dili dersleri de aldı.

