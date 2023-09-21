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Hande Erçel'in oyunculuğu gündemdeydi! Meğerse ders alıyormuş

21.09.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bambaşka Biri" dizisindeki oyunculuğu ve mimikleri sosyal medyada gündem olan Hande Erçel gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı ikiye bölen Erçel hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

"Bambaşka Biri" adlı dizide Burak Deniz’le başrolü paylaşan Hande Erçel gündemde.
Dizide "Savcı Leyla" rolüne hayat veren Hande Erçel’in oyunculuğuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapıldı.

Oyunculuğunun başarısız olduğu yönünde yorumlar yapılan Erçel'e Bergüzar Korel gibi isimlerden destek mesajları da gelmişti.

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Son bölümde ağladığı sahnelerle dikkat çekn Erçel, 2. Sayfa'nın iddialarına göre oyunculuk dersi alıyor. Hande Erçel 1 yıldır haftada 10 saat Craft Tiyatro'nun yönetmenlerinden İbrahim Çelik ile çalıştı.

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Bazı yabancı oyuncuların online derslerine de katılan Erçel; şan, diksiyon ve beden dili dersleri de aldı.

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