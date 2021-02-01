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Hande Erçel'in paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı

01.02.2021 20:10 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel'in paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda rolü ile başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Erçel'in son pozlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Sen Çal Kapımı dizisindeki başarılı performansı kadar güzelliği ile de çok konuşulan Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Kerem Bürsin ile başrolleri paylaştığı dizisi ile ekranlarda adeta parlayan güzel oyuncu yeni paylaşımları ile yine olay oldu.

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27 yaşındaki başarılı oyuncunun "Güneşle bağı olan el kaldırsın" notu ile Instagram hesabından paylaştığı yeni pozları hayranlarından tam not aldı.

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Kısa sürede iki milyonun üzerinde beğeni alan Hande Erçel'in paylaşımını hayranları adeta yorum yağmuruna tuttu.

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