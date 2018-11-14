Hande Erçel'in yeni dizisi Halka'nın setinden ilk görüntüler! Halka dizisi oyuncuları kimler?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan polisiye dizisi Halka’nın ilk görüntüleri yayınlandı Levent Cantek'in senaryosunu kaleme aldığı polisiye drama Halka'nın oyuncu kadrosu tamamlandı.

TRT1'de yayınlanacak olan Halka, dizisinin dizi setinden de ilk görüntüler geldi.

HALKA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı'nın başrollerini paylaştığı dizide Burak Sergen, Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal gibi güçlü oyuncular da var. Dizinin oyuncu kadrosunu yapımcı Yusuf Esenkal resmi sosyal medya hesaplarından açıklamıştı.

Dizinin çekimlerine başlandı ve setten de ilk görüntüler paylaşıldı. Aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan dizinin fragmanı da bir kaç güne gelecek.





