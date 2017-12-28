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Hande Erçel isyan etti!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 23:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ünlü oyuncu Hande Erçel son günlerde hakkında çıkan iddialara isyan etti.

Hande Erçel isyan etti!

Güzel oyuncu, ‘Kendi ayakları üzerinde duran ve kendi ihtiyaçlarını yine kendi emeği ile karşılayan kadınların varlığını bir türlü kabullenemeyen, üstelik son derece cinsiyetçi bir anlayışın ürünü olan bazı çirkin çıkarımlar üzerinden yazılıp çizilen "haberleri" anlamam da, kabul etmem de mümkün değil.’ açıklamasını yaptı.

İşte Hande Erçel'in o açıklaması:

Son dönemde hakkımda yapılan haberlerin, belli bir kaynaktan beslendiğini düşündürecek kadar alenen kötü niyet barındıran bir karalama kampanyasına dönüşmüş olduğunu şaşkınlıkla ve açıkçası büyük bir üzüntü ile izliyorum. Göz önünde bir iş yaptığımı biliyorum, ancak mesleğimi aşkla yapmaktan başka bir şey düşünmezken son derece seviyesiz saldırılara maruz kalıyorum.

Kendi ayakları üzerinde duran ve kendi ihtiyaçlarını yine kendi emeği ile karşılayan kadınların varlığını bir türlü kabullenemeyen, üstelik son derece cinsiyetçi bir anlayışın ürünü olan bazı çirkin çıkarımlar üzerinden yazılıp çizilen "haberleri" anlamam da, kabul etmem de mümkün değil. Mesleğini onuru ile yapmaya gayret eden basın emekçilerinin hakkımda yaptığı haberleri elbette saygı ile takip ediyorum. Fakat haber adı altında yapılan, tamamen dayanaksız, gerçeğe aykırı, son derece onur kırıcı iftiralara karşı sessiz kalmayacağımı ve gerekirse her türlü yasal hakkımı kullanacağımı da belirtmek isterim.

Son olarak, aldığım bir ödülün tarafımla ilgisi olmayan asılsız bir iddiaya konu edilmesinden de oldukça rahatsızım. Bu iddia hem bana, hem bu ödülü almış olan diğer kişilere, hem de ödülü şahsıma layık görüp oy veren seyircimize karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Ben sadece çok sevdiğim işimi dürüstçe ve elimden geldiğince iyi yapmak istiyorum. Herkese de, naçizane, aynı tutumu sergilemesini tavsiye ediyorum. Saygı ve sevgilerimle...'

hande323

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