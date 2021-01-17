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Hande Erçel karı görünce şortuyla bahçeye koştu

17.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel karı görünce şortuyla bahçeye koştu

Sen Çal Kapımı dizisiyle ekrana dönen ve her paylaşımıyla olay olan Hande Erçel karı görünce bahçeye koştu. Erçel'in o anları fanlarını mest etti.

Şu sıralar sevilen dizi Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel izleyicisine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Fakat bu heyecanı sosyal medya takipçilerine de yaşatıyor.

Hande Erçel’in Instagram hesabında yaklaşık olarak 18 milyon takipçisi bulunuyor.

Takipçilerinden dolayı Hande Erçel’in her paylaştığı fotoğrafı ve paylaşımı binlerce etkileşim ve beğeni alıyor.

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Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine toplamayı başaran Erçel İstanbul'u etkisi alan kar yağışını pas geçmedi. Bahçesini kar tutmuş görünce Erçel şortuyla kendini bahçeye attı. Köpeğiyle birlikte karın tadını çıkaran Erçel'in pozlarına beğeni yağdı.

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