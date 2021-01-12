Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in samimi hali olay oldu

Sen Çal Kapımı oyuncuları toplu selfie için poz verdi. Haklarında sürekli aşk haberleri çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in samimi halleri ise sosyal medyayı salladı.

Sık sık aralarında aşk olmadığını söyleyen ikilinin görüntüsü sosyal medyanın gündemindeydi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde de Hello dergisine poz vermiş ve orada da sevgili gibi romantik fotoğraflara imza atmışlardı.

İkilinin hayranları böyle bir aşk varsa artık söylenmesi gerektiği düşünürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu samimiyeti arkadaşlığa dayandırıyor.



