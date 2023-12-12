Hande Erçel vücudunu saran leopar desenli elbisesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Burak Deniz ile birlikte yer aldığı Bambaşka Biri dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim şimdi de vücudunu saran leopar desenli elbisesiyle poz verdi.

Erçel kombinini, altın rengi aksesuarlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve bir ceketle tamamdı. Güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel'in bu gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Güzelliğine şiirler yazılır', 'Bu nasıl bir güzelliktir', 'Söylenecek söz yok', 'Yangon yeri buralar' gibi yorumlar yapıldı.









