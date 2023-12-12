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  4. Hande Erçel vücudunu saran leopar desenli elbisesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Hande Erçel vücudunu saran leopar desenli elbisesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

12.12.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak vücudunu saran leopar desenli elbisesiyle poz veren ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı.

Burak Deniz ile birlikte yer aldığı Bambaşka Biri dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim şimdi de vücudunu saran leopar desenli elbisesiyle poz verdi.

Hande Erçel

Erçel kombinini, altın rengi aksesuarlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve bir ceketle tamamdı. Güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Hande Erçel'in bu gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Güzelliğine şiirler yazılır', 'Bu nasıl bir güzelliktir', 'Söylenecek söz yok', 'Yangon yeri buralar' gibi yorumlar yapıldı.

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