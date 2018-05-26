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Hande Fırat botoks yaptırdı mı? Açıklama gecikmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Gazeteci Hande Fırat'ın, Muharrem İnce ile yaptığı programdaki ifadesiz hali sosyal medyanın diline düştü. Hande Fırat'tan açıklama geldi

Hande Fırat botoks yaptırdı mı? Açıklama gecikmedi

CNN Türk canlı yayınına katılan Muharrem İnce, üç gazetecinin sorularını yanıtladı.

Sorularıyla İnce'yi terletmeye çalışan gazeteciler, aldıkları yanıtlarla bir hayli terledi.

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Yayındaki gazeteciler arasında yer alan Hande Fırat'ın program boyunca tepkisiz şekilde durması eleştirilere neden oldu. Hande Fırat'ın mimikleri de sosyal medyaya damga vurdu.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında gazeteci Hande Fırat'ın tavırlarına dikkat çekti. Bu durum üzerine Hande Fırat Instagram hesabından canlı yayındaki fotoğrafını paylaşarak "Merak edenlere gelsin. Botoks yok" dedi.

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