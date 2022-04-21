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Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu! "Dolu dolu hatun"

21.04.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal videosu nedeniyle işini kaybeden Hande Sarıoğlu, son zamanlarda YouTube kanalından paylaştığı videolarla magazin gündeminin sıklıkla konuşulan isimlerinden biri oldu. Pozlarıyla Instagram'da takipçilerini görüş olarak ikiye bölen Sarıoğlu düzgün fiziğiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu! "Dolu dolu hatun"

Hande Sarıoğlu fiziği ve konuşmalarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir futbolcuyu tiye alarak çimlerde yuvarlanmıştı. Gündem olan paylaşımlarına devam eden Sarıoğlu bu defa fiziğini sergiledi.

HANDE SARIOĞLU FİZİĞİ İLE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

1988 Düzce doğumlu Hande Sarıoğlu son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Dar pantolon ve seksi kırmızı üstüyle paylaşım yapan Sarıoğlu'na, "Dolu dolu hatun", "İlah mısın silah mısın?" gibi yorumlar geldi.

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Hande Sarıoğlu, Galatasaray derbisinde Marcao’nun hareketiyle yerde kalan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı tiye almıştı.

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Sarıoğlu, çimlerde yuvarlandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde eğitim alan Sarıoğlu Pasaport, Kaç Para Kaç, Böyle Çok Daha Güzelsin programlarında yer aldı.

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Annesiyle paylaşım yapan Sarıoğlu'nun, annesi ile benzerliği dikkat çekmişti.

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu!

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