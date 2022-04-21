Hande Sarıoğlu kusursuz fiziği ile yorum yağmuruna tutuldu! "Dolu dolu hatun"

Hande Sarıoğlu fiziği ve konuşmalarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir futbolcuyu tiye alarak çimlerde yuvarlanmıştı. Gündem olan paylaşımlarına devam eden Sarıoğlu bu defa fiziğini sergiledi.

HANDE SARIOĞLU FİZİĞİ İLE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

1988 Düzce doğumlu Hande Sarıoğlu son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Dar pantolon ve seksi kırmızı üstüyle paylaşım yapan Sarıoğlu'na, "Dolu dolu hatun", "İlah mısın silah mısın?" gibi yorumlar geldi.

Hande Sarıoğlu, Galatasaray derbisinde Marcao’nun hareketiyle yerde kalan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı tiye almıştı.

Sarıoğlu, çimlerde yuvarlandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde eğitim alan Sarıoğlu Pasaport, Kaç Para Kaç, Böyle Çok Daha Güzelsin programlarında yer aldı.

Annesiyle paylaşım yapan Sarıoğlu'nun, annesi ile benzerliği dikkat çekmişti.





